"قومى المرأة" يشارك في مؤتمر حقوق "ذوي الإعاقة" بالامم المتحدة

شارك المجلس القومى للمراة ممثلا للمراة المصرية ذات الإعاقة في أعمال الدورة الثانية عشر لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بالامم المتحدة والذى بدت اعماله بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.







مثل المجلس في الاجتماعات النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس مقررة لجنة المراة ذات الاعاقة والخبيرة الدولية في مجال الاعاقة وشاركت في الاجتماعات وعدد كبير من الوزراء والشخصيات رفيعة المستوى ممثلين لوفود من معظم دول العالم.





وناقشت اجتماعات الدورة ال12 موضوعات هامة من بينها الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، و الإدماج الاجتماعي والحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه،وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال المشاركة في الحياة الثقافية والترفيه والتسلية والرياضة.