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محكمة النقض: حجز قضية "خلية إمبابة" لجلسة 26 سبتمبر القادم للحكم

محكمة النقض: حجز قضية "خلية إمبابة" لجلسة 26 سبتمبر القادم للحكم

محكمة النقض: حجز قضية "خلية إمبابة" لجلسة 26 سبتمبر القادم للحكم

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حجزت محكمة النقض, اليوم الخميس, الطعون في القضية المعروفة إعلاميا ب`"خلية إمبابة", على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق المتهمين, لجلسة 26 سبتمبر  القادم للحكم.

كانت محكمة جنايات الجيزة, برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة, قضت في مارس 2018, بإعدام 10 متهمين, والمؤبد ل` 5 آخرين, في القضية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة ووجهت لهم تهم, تأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية, واستهداف المسيحيين, واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام, وتعريض المجتمع للخطر, والاعتداء على القوات المسلحة, وحيازة الأسلحة النارية. 


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