"الأوقاف" تطلق 3 قوافل دعوية لشباب العلماء

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تاريخ النشر
٠٨:٤٥:١٨ – ٢٠١٩/٠٦/٢١
اخر تعديل
٠٨:٤٥:٢٨ – ٢٠١٩/٠٦/٢١
تطلق وزارة الأوقاف 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف، إلى محافظات مطروح والمنيا والبحيرة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.
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