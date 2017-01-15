"الأوقاف" تطلق 3 قوافل دعوية لشباب العلماء

تطلق وزارة الأوقاف 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف، إلى محافظات مطروح والمنيا والبحيرة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.



