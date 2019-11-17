وصول سفير الولايات المتحده جوناثان كوهين  إلى القاهرة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة عن وصول سفير الولايات المتحدة الجديد جوناثان كوهين إلى مصر .

وقد تقدّم السفير كوهين بأورق اعتماده إلى وزارة الخارجية المصرية في 17 نوفمبر 2019.



وكان السفير جوناثان كوهين قد حلف اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى جمهورية مصر العربية في 14 نوفمبر 2019.

شغل السفير كوهين منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالإنابه في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019 وذلك عقب أن شغل منصب نائب مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة. شغل السفير كوهين سابقاً منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، كما خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق.

كما شغل كوهين أيضاً منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك. كما شغل أيضاً منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار للشئون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.



