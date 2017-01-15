اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

"النواب" يهنىء المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بصعوده لدورة طوكيو 2020

"النواب" يهنىء المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بصعوده لدورة طوكيو 2020

"النواب" يهنىء المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بصعوده لدورة طوكيو 2020

تاريخ النشر

هنأ المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم بصعوده إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب أفريقيا 3 - 0 في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة الليلة الماضية.

وأعرب المتحدث - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - عن تقدير وتحية مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لنجوم المنتخب الأوليمبي الذين سيكون لهم مستقبل باهر فى عالم كرة القدم.

وقال حسب الله إن هؤلاء النجوم الموهوبين سيكونون قريبا عناصر أساسية في المنتخب الوطني لكرة القدم ليرفعوا اسم وعلم مصر في المحافل الدولية، مؤكدا أن روح الفريق كانت القاسم المشترك لنجوم مصر داخل المستطيل الأخضر، وأشاد بالأداء رفيع المستوى لجميع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب والفريق المعاون له والجهاز الإدارى.

وطالب المتحدث، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بتقديم جميع أنواع الدعم لهذا الفريق المتميز الذي أسعد جماهير الكرة والشعب المصري كله; متوقعا تكريم مجلس النواب للمنتخب الأوليمبى لكرة القدم الذي حقق هذا الإنجاز الكبير.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content