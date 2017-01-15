عبد العال يحيل للجان النوعية مشروعات قوانين النواب والحكومة

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد (بديلا عن المشروع الذي قدمته للمجلس في 17 يوليو الماضي)، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



كما أحال عبد العال مشروع قانون آخر مقدما من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من النائب سامي رمضان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



