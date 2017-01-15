السيسي يلتقي برئيس وزراء إيطاليا على هامش قمة العشرين بأوساكا

تاريخ النشر
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعه مع رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا في اليابان.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
تاريخ النشر
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعه مع رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا في اليابان.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
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