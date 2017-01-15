الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة المعاشات العسكرية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 75 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات العسكرية والذي وافق عليه مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، على زيادة بنسبة 15 % اعتبارا من الأول من يوليو 2019 للمعاشاة المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1976، على أن تعتبر تلك الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.



