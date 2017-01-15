السيسي يلتقى رئيس مجلس النواب البرلمانى الرومانى

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد مارتشيل تشولاكو رئيس مجلس النواب الروماني، وذلك بمقر البرلمان في بوخارست.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد "تشولاكو" رحب بالسيد الرئيس في زيارته للبرلمان الروماني، مشيراً إلى أن تلك الزيارة تؤكد اهتمام السيد الرئيس بالتعاون مع رومانيا على المستويين الحكومي والشعبي، ومؤكداً ما يكنه الشعب الروماني من احترام للشعب المصرى وما يربطهما من علاقات تاريخية، مع الإعراب عن تطلعه لأن تمثل زيارة السيدالرئيس لرومانيا تدشيناً لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس هنأ السيد "تشولاكو" على انتخابه رئيساً لمجلس النواب في مايو الماضي، معرباً سيادته عن شكره لحفاوة الاستقبال في رومانيا، ومؤكداً تقديره العميق لما لمسه خلال الزيارة من رغبة متبادلة فى تعميق أواصر علاقات الصداقة والتعاون التى تجمع بين البلدين والشعبين، ومشيراً إلى ما شهدته الزيارة من مباحثات مثمرة وإيجابية، وما أسفرت عنه من اتفاق بين الجانبين على أهمية العمل لدفع التعاون المشترك فى المجالات المختلفة، خاصةً على الصعيدين الاقتصادى والتجارى.

وأضاف السفير بسام راضي أن رئيس مجلس النواب الروماني أشاد خلال اللقاء بالدور المقدر والفاعل لمصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً في هذا الصدد بجهودها في مكافحة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب. وقد أوضح السيد الرئيس أن تدعيم الاستقرار في الدول العربية والأفريقية يتعين أن يشكل ركناً أساسياً في استراتيجية مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية. أما بالنسبة لمكافحة الإرهاب، فقد أكد السيد الرئيس أن هذه الظاهرة أضحت تمثل تحدياً للعالم بأسره، مؤكداً سيادته ضرورة أن تشمل الجهود الدولية لمواجهتها كافة الجماعات والتنظيمات الإرهابية دون تمييز، فى ضوء الترابط الفكري والعقائدي والتنظيمي بين جميع هذه التنظيمات وانتهاجها لخطاب يحض على الكراهية والعنف تجاه الآخر.