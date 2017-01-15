اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

الإمام الأكبر: يجب أن تكونوا سفراء سلام ودعائم استقرار في مجتمعاتكم

في لقائه بالأئمة الوافدين المتدربين بالأزهر

الإمام الأكبر: يجب أن تكونوا سفراء سلام ودعائم استقرار في مجتمعاتكم

الإمام الأكبر: يجب أن تكونوا سفراء سلام ودعائم استقرار في مجتمعاتكم

تاريخ النشر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مجموعة من الأئمة والخطباء الوافدين المتدربين في الأزهر من عدة دول إسلامية.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأئمة الذين تلقوا منهج الأزهر الشريف هم سفراء سلام له في مختلف أنحاء العالم، مشددًا على أنهم يجب أن يكونوا دعائم استقرار وتعايش في مجتمعاتهم، وأن يتصدوا لجميع الأفكار المتطرفة التي تهدد النسيج الاجتماعي.

واستمع فضيلته إلى آراء ومقترحات الأئمة في تطوير برنامج التدريب، وعبر الخطباء عن شكرهم الكبير للأزهر الشريف على رعايته لهم، مؤكدين حرصهم على نشر ما تلقوه في الأزهر من قيم الحوار والسلام المجتمعي عند عودتهم لبلدانهم.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content