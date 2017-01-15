مدبولى يصدر قرارا بفرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بحظر التجوال في بعض شمال سيناء اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 27 يناير وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠.



وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، يفرض حظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.