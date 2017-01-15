نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يُشارك في منتدى داكار للسلم والأمن

شارك السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، في منتدى داكار للسلم والأمن يومى 18و19 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس السنغالى ماكى سال وبحضور رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني كضيف شرف على النسخة السادسة من المنتدى، وبمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين الأفارقة والأوروبيين، وذلك لبحث قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية، خاصة في منطقة الساحل الإفريقى وتزايد وجود التنظيمات الإرهابية في تلك المنطقة، وكذا استراتيجيات الدول الإفريقية لمواجهتها، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.



وتأتى مشاركة مصر في فعاليات المنتدى في إطار تدعيم آليات العمل الأفريقي المُشترك لمجابهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة، والتأكيد على ثوابت الموقف المصرى في التصدي للإرهاب بكافة أشكاله، فضلاً عن حث المجتمع الدولي على اعتماد سياسات جدية وفاعلة لتجفيف منابع الإرهاب والتطرّف في القارة الأفريقة.

هذا، وقد أعرب العديد من الوزراء المشاركين في المنتدى عن تطلعهم للمشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المقرر عقده يومي 11 و 12 ديسمبر المقبل بمدينة أسوان، تحت رعاية وبمشاركة السيد الرئيس وعدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وممثلى الهيئات الدولية، فضلاً عن كبريات شركات القطاع الخاص، حيث أن منتدى أسوان يعد المنتدى الأول من نوعه الذى يبحث العلاقة بين السلام المستدام وأثره على التنمية المستدامة.



