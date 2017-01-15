"معلومات الوزراء" يؤكد توظيف كافة إمكاناته لدعم وتأهيل الشباب

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، توظيف كافة إمكانيات المركز لدعم وتأهيل الشباب المصري وتمكينه من مواصلة مسيرته لبناء مصر الحديثة بالعلم والثقافة والوعي بمختلف المجالات والأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة المهندس زياد عبد التواب، اليوم الخميس، أحد أهم التجمعات الشبابية السياسية في مصر، وهي " تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، والتي تضم طيفاً واسعاً من الأيدلوجيات والتوجهات السياسية.



يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتواصل مع جيل الشباب لما لهم من دور كبير فى نهضة مصر المستقبل، وذلك ضمن مساعي المركز منذ نشأته للمشاركة فى جهود الدولة لرعاية الشباب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة الإمكانيات لدعم وتمكين الشباب المصري، وهو ما شهد تطوراً ملموساً بعد ثورة 30 يونيو، من خلال توليهم المناصب القيادية بمؤسسات الدولة.

وحرص مركز المعلومات، على استضافة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رغبة في استكشاف طبيعة اهتمامات واحتياجات هذا الجيل المثقف الواعي من أبناء الوطن والذى نجح فى تقديم صورة حضارية تعبر عن مدى النضوج الفكري والسياسي الذى يتمتع به الشباب المصرى.



