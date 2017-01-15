الرئيس السيسى يصل ستاد القاهرة لافتتاح أمم أفريقيا 2019

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى استاد القاهرة الدولى، لحضور حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، فى المباراة التى ستجمع بين مصر وزيمبابوى، فى العاشرة من مساء اليوم الجمعة، فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا.



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