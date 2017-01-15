رئيس بيلاروسيا: مصر شهدت تقدما كبيرا في المجالين السياسي والاقتصادي

أكد رئيس بيلاروسيا إلكسندر لوكاشينكو, اليوم الثلاثاء, أن مصر شهدت تقدما كبيرا في المجالين السياسي والاقتصادي, معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.







وقال لوكاشينكو - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي - إنه بحث مع الرئيس السيسي تعزيز أوجه التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين, مضيفا أنه تم مناقشة موضوعات كثيرة مع الجانب المصري وهو ما يساهم في تعميق العلاقات بين البلدين.





وأعرب رئيس بيلاروسيا عن تهنئته للرئيس السيسي على التقدم الذي شهدته مصر في المجالين السياسي والاقتصادي, لافتا إلى أن المباحثات أثمرت عن تطوير التعاون بين البلدين وديناميكية التصرف في حل المشكلات المختلفة.





وشدد لوكاشينكو, على أن مصر تعتبر من أهم الشركاء في أفريقيا والشرق الأوسط, وخاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.



