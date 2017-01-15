رئيس الوزراء يشهد إطلاق خدمات الشهر العقاري عبر مكاتب البريد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحد، إطلاق خدمات الشهر العقاري عبر مكاتب البريد، رافق سيادته كل من وزراء العدل، والاتصالات، والنقل، وذلك في إطار التعاون المثمر بين مصلحة الشهر العقاري والهيئة القومية للبريد؛ وذلك خلال زيارته لمركز خدمات الاسكندرية الرئيسي.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح وافٍ حول خدمات التوثيق المختلفة التي سيتم تقديمها للمواطنين في عدد من مكاتب البريد، من خلال موظفين من الشهر العقاري، تلك الخطوة التي تأتي في إطار التنسيق بين الجهات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من انتشار مكاتب البريد التي يصل عددها لنحو 4 آلاف مكتب في مختلف أنحاء الجمهورية، تم ربطها بشبكة ربط موحدة وتزويدها بأحدث الاجهزة والانظمة المتطورة التي تمكنها من تقديم تلك الخدمات بكل سهولة ويسر، بما جعل البريد المصري منصة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وذراع الحكومة في تقديم الخدمات المميكنة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه فى زيارته للإسكندرية منذ أسابيع استمع إلى مطالب النواب بتحسين الخدمة فى الشهر العقارى، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا، وهذا المكتب، هو واحد من ثلاثة سيتم توفير الخدمة على مستوى عال بها.



