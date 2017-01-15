ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الاثنين.. والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة ليسود غدا الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.







وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء .





وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .





وتوقع خبراء الارصاد ان تكون درجات الحرارة العظمى في القاهرة 35 والصغرى 23، الاسكندرية 29 و23، الاسماعيلية 36 و23، أسوان 41 و26، شرم الشيخ 29 و26.



