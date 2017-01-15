رئيس الوزراء: الانتهاء من محاور الصعيد منتصف عام 2020

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشاريع المحاور التى تربط شرق النيل بغربه المنفذة بمحافظات الصعيد ستنتهى منتصف عام 2020، مشيرا إلى أنه سيتم دخول خدمات الصرف الصحي إلى 80 قرية جديدة في المنيا خلال الفترة المقبلة.







وأضاف رئيس الوزراء - في مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة المنيا - أن نسبة تغطية القرى بالمحافظة بمشروعات الصرف الصحي ستصل إلى 30 % خلال العام المالي القادم خصوصا أن هناك مشروعات قاربت على الانتهاء.





وأكد مدبولي أن هناك 150 مليون جنيه مخصصة ضمن ميزانية محافظة المنيا لتطوير محاور الطرق الداخلية، مضيفا أن الأولوية لرفع كفاءة الطرق الرئيسية من القرية إلى أقرب طريق رئيسي زراعي أو صحراوي وتم الاتفاق على تخصيص دعم مالي إضافي من وزارة التنمية المحلية للمحافظة.





وأعلن مدبولي أنه سيتم افتتاح 3 مستشفيات في المنيا خلال يناير المقبل منها مستشفى سمالوط النموذجي التى زارها اليوم، وسيتم الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى التأمين الصحي في المنيا آخر العام الجاري.





وأكد أنه سيتم إنشاء منطقة حرة جديدة في المنيا في الفترة المقبلة وسيتم إيجاد حل عاجل لتوصيل المياه للمصانع في الفترة المقبلة بالإضافة إلى الصرف الصناعي والكهرباء، لافتا إلى أن المنطقة الصناعية ستكون جاهزة بداية عام 2020 كما تم طرح 3 مجمعات في العاشر من رمضان والإسكندرية والغردقة وسيتم طرح منطقة المنيا خلال الشهر القادم.





وقال مدبولي إن مركز خدمة المستثمرين - الذي افتتحه اليوم في المنيا - هو الخامس من نوعه على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح 6 مراكز أخرى لخدمة المستثمرين تباعا في الفترة المقبلة.