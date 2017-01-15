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ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم تشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف عن يوم الثلاثاء حيث تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 ، والإسكندرية 31، و24 درجة، ومطروح30 درجة، و22 درجة، وسوهاج 38 درجة و 25 درجة، وقنا 39 درجة و26 درجة، وأسوان 40 درجة و 28 درجة.


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