انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35





يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على الأنحاء كافة.

وتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر، العظمى في القاهرة 35 والصغرى 24، الاسكندرية 29 و22، مطروح 28 و21، الاسماعيلية 34 و23، الغردقة 37 و26.







