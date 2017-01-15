تأجيل محاكمة 29 متهما من تنظيم الإخوان بسمالوط لأغسطس المقبل

قررت محكمة جنايات المنيا, اليوم الثلاثاء, برئاسة المستشار إبراهيم أمين إبراهيم, وعضوية المستشارين محمد عاطف النجار, ومحمد سعيد علي, تأجيل محاكمة 29 متهما من عناصر تنظيم الإخوان الارهابي والمتورطين في أحداث تظاهر بمركز سمالوط إلى جلسة الأول من أغسطس المقبل للمرافعة.





كانت المحكمة قد استمعت إلى بقية أقوال الشهود والمرافعة عن 29 متهما في قضيتين, الأولى متهم فيها 12 متهما متورطين في التظاهر بمركز سمالوط عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة, والثانية متهم فيها 17 متهما آخرين بقرى مركز سمالوط متورطين في التحريض على العنف والتظاهر في شهر ديسمبر 2013.





كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في عام 2016 لاتهامهم بالانتماء لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر والعنف والشغب ومحاولة استهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء.



