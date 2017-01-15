إنهاء خصومة ثأرية بين ثلاث عائلات بأسيوط

شهد المهندس نبيل الطيبي ,سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط , نائبا عن المحافظ جمال نور الدين ,جلسة صلح عرفية وإنهاء الخصومة الثأرية بين ثلاث عائلات : "عويس " و"داهش " و"بدر" بقرية "بني شقير " التابعة لمركز منفلوط , وذلك في إطار مبادرة "أسيوط بلا ثأر" التي أطلقها محافظ أسيوط بجميع قرى ومراكز المحافظة لإنهاء الخصومات الثأرية.







حضر جلسة الصلح , عبد الرؤوف النمر , رئيس مركز ومدينة منفلوط , والشيخ سيد عبد العزيز , أمين "بيت العائلة المصرية " بأسيوط , وممثلو القيادات الأمنية والدينية والشعبية بالمركز , وأعضاء لجنة المصالحات , ومئات من أهالي العائلات "المتصالحة " وأهالي القرية .





وبدأت فعاليات الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم تلا أطراف الخصومة "قسم الصلح " وأقروا بعدم العودة إلى المشاحنات والخصومة مجددا , ثم قرئت الفاتحة بمشاركة أفراد العائلتين والحضور , معلنين إنهاء الخصومة بينهم واستئناف أواصر السلام والمحبة.





وأعلن السكرتير المساعد للمحافظة خلال جلسة الصلح استمرار فعاليات مبادرة "أسيوط بلا ثأر" لإنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات مشيدا بدور لجان المصالحات العرفية والقيادات الأمنية في إنهاء الخصومات بالتصالح حقنا للدماء.





ومن جانبه , أشار الشيخ سيد عبد العزيز - في كلمته إلى الجهود المبذولة في المحافظة لدفع عجلة التنمية , واستئصال العادات والتقاليد الخاطئة والقضاء على ظاهرة الثأر .. مشيرا إلى خطورتها من منظور الدين الإسلامي , وتحريمه قتل النفس , والتي تعد من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم , مطالبا الجميع بإتباع الشرائع السماوية بعدم قتل النفس ولا يعينوا قاتلا , ولا يشتركوا في قتل أحد من البشر مهما كان دينه أو طائفته .





ودعا إلى التعاون على البر والتقوى , وعدم التعاون على الإثم والعدوان , والسعي لإنهاء المشاحنات بين العائلات بقرى ونجوع المحافظة.







