اليوم.. بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الاهلية

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاحد، تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية بالوزارة لموسم حج 1440هـ2019/م, وحتى الخميس المقبل في ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعوديوالتى تقتضى بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما أتبع العام الماضى.







‎وفى إطار التنسيق مع شركة تساهيل المسئولة عن تسجيل البصمة حيث تم وضع جدول زمنى للمواطنين للحضور لمكاتب الشركة بالمحافظات وإخطار مديريات التضامن الاجتماعى لاتخاذ اللازم لإنهاء الإجراءات والمتابعة.





وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه سوف يتم الحصول على البصمة من المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عام والتسجيل مجاناً دون تسديد أى رسوم، كما ستقوم كل مديرية بإيفاد مندوبين عنها كل لمكاتب الشركة حتى يتم انتهاء الحجاج من تسجيل البصمة، وسوف يتم إرسال جوازات السفر الخاصة بالحجاج إلى الشئون الإدارية بوزارة الداخلية تمهيداً لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية السعودية فور الانتهاء من الحصول على البصمة.







