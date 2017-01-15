المجلس الأعلى للجامعات: بدء الدراسة 21 سبتمبر القادم

أقر المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، الخريطة الزمنية للعام الجامعي (2019 / 2020) على أن تكون بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 سبتمبر 2019، ولمدة خمسة عشر أسبوعًا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعًا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

وذكر بيان صادر اليوم السبت عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدكتور خالد عبدالغفار قدم - خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأهلي للجامعات اليوم السبت - التهنئة لرئيس الجمهورية والشعب المصري للنجاح الباهر لحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، الذي يضاهي تنظيم البطولات العالمية، وأثبت قدرة مصر والمصريين على تحقيق النجاح خلال فترة وجيزة؛ بما يؤكد قدرة مصر وريادتها وتقدمها، وعودة الجماهير إلى الملاعب وتطوير البنية التحتية الرياضية بمستويات عالمية.

كما قدم الوزير التهنئة للدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد على تعيينه رئيسًا للجامعة وحضوره أولى جلسات المجلس. وقدم الوزير التهنئة - أيضًا - على إنشاء جامعة الأقصر بعد أن كانت فرعًا لجامعة جنوب الوادي، وبذلك تكون الجامعات الحكومية قد شهدت إضافة ثلاث جامعات جديدة خلال العام الجامعي الحالي وهي جامعات (مطروح ـ الوادي الجديد ـ الأقصر)، بما يتماشى مع خطة الوزارة لإتاحة فرص التعليم العالي بكافة محافظات الجمهورية. كما أكد الوزير على التوجه بقيام الجامعات الحكومية بإنشاء جامعات أهلية خلال الفترة القادمة.

ووجه وزير التعليم العالي بضرورة اهتمام كافة الجامعات بالمساهمة الإيجابية في تطوير العشوائيات بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الاهتمام بكافة أنواع الأنشطة الطلابية ومشاركة الطلاب في المعسكرات الصيفية خلال فترة الإجازة.

وأوضح الوزير أنه استعرض - أمام مجلس الوزراء في جلسة يوم الأربعاء الماضي 19 يونيو - تنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمشروعات القومية المختلفة التي يشهدها التعليم العالي والبحث العلمي، ومنظومة التشريعات التي تم استحداثها خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تحديث العمل بالجامعات والمراكز البحثية.

ووجه عبد الغفار بالاستعداد الكامل لمكتب التنسيق على كافة المستويات، مشددًا على أهمية استعداد المكاتب والمعامل بالجامعات التي تساعد الطلاب الراغبين في التنسيق؛ بما يساعدهم على التنسيق وتسجيل رغباتهم من داخل الجامعات. كما وجه الوزير بوجود متخصصين لمساعدة الطلاب متحدي الإعاقة الراغبين في التنسيق من خلال معامل الجامعات، وأماكن تخصص لهم بمكتب التنسيق.

وأحاط الوزير المجلس بنتائج الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تطوير القطاع الصحي والتعليم الطبي في مصر على كافة المستويات بالتعاون مع وزارة الصحة؛ بهدف تطوير منظومة التعليم الطبي والتدريب والدراسات العليا، وتطوير المستشفيات الجامعية، حيث ناقش الاجتماع كافة عناصر المنظومة وكيفية تطويرها خلال الفترة القادمة، وتناول الاجتماع مع رئيس الوزراء إجراءات إنشاء كليات الطب البشري على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة على السواء، والتعاون مع وزارة الصحة لتدريب طلاب كليات الطب بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، لتوفير كوادر من الأطباء المؤهلين للعمل داخل منظومة الصحة، والتعاون مع وزارة الصحة في تطوير الأداء بالمستشفيات الحكومية، وتنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الصحة لتيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة خلال الفترة القادمة؛ لتنمية قدراتهم وخبراتهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.