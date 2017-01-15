عودة 424 مصريا من ليبيا ووصول 274 شاحنة عبر منفذ السلوم

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 424 مصريا بينهم 354 شخصا سافروا بصورة شرعية و70 شخصا بصورة غير شرعية, وعبور 274 شاحنة في الاتجاهين, خلال ال`24 ساعة الماضية.





وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1015 شخصا بينهم عبر المنفذ منهم 289 مصريا و726 ليبيا, موضحا أنه تم أيضا إنهاء إجراءات مغادرة 104 شاحنات محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي وإنهاء إجراءات وصول 166 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.