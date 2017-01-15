انطلاق الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية بشرم الشيخ

انعقد الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية اليوم /الجمعة/ بمدينة شرم الشيخ الذى تستضيفه مصر أيضاً على مدار يومين كامتداد لأعمال المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي اختتم فعالياته أمس وشرفه بالحضور في جلسته الافتتاحية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





يذكر أن اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية تم إنشاؤه عام 2011، ويضم بعض الهيئات العاملة في مجال مكافحة الفساد لبعض الدول الإفريقية وعددها 37 دولة من بينها جمهورية مصر العربية عن منطقة شمال إفريقيا ويمثلها عن طريق الانتخاب عمرو فهمى وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية ويتم إدارة الاتحاد من مجلس تنفيذى مقره دولة بوروندي .





وبدأت مراسم الافتتاح اليوم بالتقاط صورة تذكارية جمعت بين كل من أعضاء الاتحاد الافريقى لمكافحة الفساد برئاسة دانيال اوليتا اوندونجو، والوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتلاها البدء في الاجتماع الذي ألقى فيه رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمة افتتاحية، رحب فيها بأعضاء الاتحاد وأشار الى إن مكافحة الفساد ومنعه بكافة أشكاله يتطلب عدة محاور للمواجهة على رأسها تنمية المهارات وتبادل الخبرات الدولية ونشر قيم النزاهة والشفافية والحوكمة.





وشدد في كلمته على ضرورة التغلب على التحديات التى توجه تلك الجهود وأوضح بان تلك الأسباب دفعت مصر لإنشاء أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد تكون أداة لإضافة المزيد من المعرفة وإعداد البحوث والدراسات اللازمة للعاملين على مكافحة الفساد بالجهات المختلفة وإنفاذ القانون على المستوى المحلى والإفريقي.





كما أشار إلى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون مع الأجهزة العاملة فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته فى عدد من بلدان القارة الأفريقية إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الافريقى لذات الغرض، والاستمرار فى تنفيذ الدورات التدريبية للكوادر الإفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك فى إطار ما وجه به عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية واختتم رئيس هيئةالرقابة الإدارية كلمته بتأكيد أن الجهود التي تبذلها مصر لا شك بأنها ستتوازى مع جهود الاتحاد الأفريقى فى تفعيل أكثر من آلية لمواجهة الفساد فى القارة التى تستحق الكثير من العمل سواء تحت مظلة الاتحاد أو خارجها لصنع مستقبل مشرق للقارة الغنية بمواردها وبسواعد أبنائها.





وفى فعاليات اليوم الأول للاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد، تم مناقشة تقرير عن ما تم إنجازه من مهام خلال العام الماضى، ومناقشة أساليب التعاون البينى في أنشطة استعادة الأصول المهربة للخارج، كذلك دراسة اعتماد الاتحاد لدى الهيئات والمنظمات الدولية والافريقية والإقليمية ، وتم مناقشة وإقرار اليات تفعيل وتنفيذ توصيات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد الذى اختتم فعالياته أمس.



