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"اسكان النواب" تناقش مشروع قانون الايجارات غير السكنية

"اسكان النواب" تناقش مشروع قانون الايجارات غير السكنية

"اسكان النواب" تناقش مشروع قانون الايجارات غير السكنية

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ناقشت لجنة الاسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، مشروع قانون «بشأن بعض الاحكام الخاصة بإيجار الأماكن للاشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى » المقدم من الحكومة.

وقال رئيس اللجنة النائب علاء والى إن اللجنة ستصدر تشريعا يراعى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولابد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد
 الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن وحتى لا يتركوا المواطنين بلا حلول بعد الغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلها اعباء كبيرة، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بان هناك 2.9 مليون وحدة مأجرة اداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006.


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