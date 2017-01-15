اليوم..افتتاح تطوير مركز الثقافة الإسلامية لغات بشرم الشيخ

تفتتح وزارة الأوقاف تطوير مركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، والذي يمثل أحد أهم معالم العمارة الإسلامية الحديثة في القرن الحادي والعشرين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.







ويشمل التطوير تشغيل مصعد كهربائي لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير مكتبته وتحديثها وتزويدها بأحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "العربية والمترجمة"، وإعداد المركز لاستقبال الدارسين وفتح باب القبول به فور افتتاح مرحلة التطوير، لتنطلق الدراسة به مع بداية العام الدراسي المقبل ٢٠١٩ / ٢٠٢٠م.





كما يضم مركز معلومات السائحين والزوار الملحق بالمسجد، شاشات عرض تساعد السائحين وزوار المدينة فى الاستعلام والتعرف على المقاصد والمعالم السياحية بالمدينة وطرق الوصول إليها، وكذا الفنادق والمزارات وأرقام الاستعلامات الخاصة بها، إضافة إلى الأرقام الهامة مثل الإسعاف وشرطة السياحة بجميع لغات العالم.





ومن المقرر أيضا افتتاح أحد المساجد بمدينة الطور.



