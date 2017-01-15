"التضامن":بدء تسجيل طلبات مكلفي الخدمة العامة الدفعة 93 لخريجي الجامعة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء تسجيل البيانات لمكلفي الخدمة العامة الدفعة 93من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام وذلك اعتباراً من 1/10/2019 ويتم التسجيل الإلكتروني اولا ثم التقدم الى أقرب أدارة أو مديرية لتقديم الأوراق ويتم التسجيل عبر موقع الوزارة .



وأوضح بيان الوزارة أنه يتم عرض خطوات تسجيل الطلب والدخول على الخدمة الجديدة واختيار المديرية والجهة الإدارية القريبة من محل إقامة الخريج أو الخريجة بعد تسجيل البيانات الرسمية ومنها الاسم والعنوان والمؤهل الجامعي والرقم القومي، والدرجة العلمية والتخصص ومهارة اللغة والكمبيوتر والحالة الصحية التي تستلزمها عملية التسجيل الإلكتروني لشباب الخريجين والخريجات من شتى الجامعات والمعاهد حتى الوصول إلى خدمة استعلام عن طلب التكليف والحصول على الخطاب الرسمي بقرار التكليف على الجهة الإدارية

ويستمر التسجيل لمدة شهر حيث يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضاً من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019.

وأضاف البيان الصحفي أن مجالات تكليف هذه الدفعة تشمل عددا من الوزارات على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية وجهاز حماية المستهلك من خلال عدداً من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة و٢ كفاية ولا أمية مع تكافل وبرنامج أطفال بلا مأوى وقطاعات رعاية الايتام والاسر البديلة ورعاية المسنين ومبادرة "شبابنا بيخدم بلدنا " ومجال محو الأمية وتنمية المجتمع بالإضافة الى خدمات الطفولة

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وأوضحت الوزارة أن الخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.

وأضافت الوزيرة انه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم السابقة عن 2019 الا انهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه الى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل اقامتهم لتسجيل أنفسهم وذلك اعتباراً من 1/9/2019.



