مصرع اثنين من العناصر الاجرامية الخطرة في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة

لقي اثنين من العناصر الإجرامية مصرعيهما، في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، حيث أفادت التحريات أن المتهمين تخصصا في الإتجار بمادة الهيروين المخدرة، وذلك عقب نجاح أجهزة البحث في تحديد مكان اختبائهما بالجيزة.

وفى بيان لوزارة الداخلية،صرحت إنه "استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفاً ومنعاً وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، فقد أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بتردد شخصين دون عمل، مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، على المنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة والاتجار في المواد المخدرة وتحديداً مخدر الهيروين».

وأضافت الوزارة: «عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمكان اختبائهما ، بمأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار العنصران الإجراميان وصول القوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرعهما وعثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية و خزينة بداخلها 14 طلقة آلية و خزينة بداخلها 15 طلقة آلية و طبنجة و 7 طلقات و 3 ميزان حساس و 300 جرام لمسحوق الهيروين المخدر و 7 هواتف محمولة و دراجة نارية بدون لوحات معدنية و كمية من فوارغ الطلقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».



