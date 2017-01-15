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جوتيريش يشيد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي

جوتيريش يشيد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي

جوتيريش يشيد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي

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أشاد أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي, معربا عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة, والمشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة .  

كما أشار "جوتيريش" خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة السابعة للتيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية  الى  حرص الأمم المتحدة على تعزيز ودعم التعاون مع مصر لإرساء أسس السلام والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي, لاسيما في ضوء دور مصر المحوري فى إفريقيا والشرق الأوسط, ودعمها المستمر لمبادرات إصلاح الأمم المتحدة في مختلف المسارات, إلى جانب المساهمة المصرية الكبيرة في عمليات حفظ السلام الأممية. 


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