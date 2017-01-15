اهم احداث اليوم الثلاثاء 25 يونيو









امتدادا لدور مصر الافريقى الرائد فى القارة السمراء ، أكد الرئيس السيسي خلال استقباله توت جلواك مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية. اكد حرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جمهورية جنوب السودان ودعم عملية السلام بها، فضلاً عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

السيسي:حريصون على الاستمرار في تقديم مختلف أنواع الدعم لجنوب السودان

كما اكد الرئيس السيسي اليوم خلال استقباله الرئيس "نانا أكوفو أدو" Nana Akufo-Addo رئيس جمهورية غانا، أهمية مواصلة تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيداً بتنامي التعاون بين مصر وغانا في مجال بناء القدرات من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

السيسي يستقبل رئيس جمهورية غانا بقصر الاتحادية

وفى نشاط رئاسى اخر ... اكد الرئيس السيسي خلال استقباله اليوم "ديمتريس أفراموبولوس" مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة والشئون الداخلية اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ومنها مكافحة الهجرة غير الشرعية،اضافة إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومكافحة الاتجار بالبشر، ودعم دول الجنوب في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً سيادته أن ظاهرة الهجرة معقدة وعابرة للحدود على نحو يتطلب تعزيز التعاون على المستويين الدولي والإقليمي للتعامل مع تحدياتها.





الرئيس يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة

و بمناسبة مرور أربعين عاما على توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فى 1979 ،أكد السفير خالد عزمى، سفير مصر فى تل أبيب، على محددات الرؤية المصرية لإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة، والتى تتأسس على حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية، لحل الصراع الفلسطينى - الإسرائيلي، وما ينطوي عليه ذلك من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.





سفيرنا بإسرائيل: هناك ثوابت مصرية لإرساء السلام بالشرق الاوسط

والى الماانيا .. حيث قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بزيارة مركز التحكم والتشغيل الآلي للسكك الحديدية في برلين؛ بهدف الاستفادة من التجربة الألمانية المتميزة بهذا القطاع، وحضر الزيارة وزراء الكهرباء، والاستثمار، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر بألمانيا، والمهندس هاني عازر، عضو الهيئة الاستشارية للرئيس، والخبير المصري العالمي في هذا القطاع.







رئيس الوزراء يزور مركز التحكم والتشغيل الآلي للسكك الحديدية في برلين







وخلال رئاسته لاجتماع المائدة المستديرة بين كبار رجال الأعمال المصريين والألمان ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن حضوره والوفد الوزاري المصري وسط نخبة من كبار رجال الأعمال والشركات الألمانية، يفتح الباب أمام دعم وتطوير ودفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات .. مشيدا بحجم التعاون الحالي مع شركة سيمنز الألمانية.









مدبولي: لقاء كبار رجال الأعمال والشركات الألمانية يدعم ويطور العلاقات





كما التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مسئولى شركة سيمنس الألمانية، لبحث التعاون المشترك واستثمارات الشركة فى مصر فى ثانى أيام زيارته للعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى.







رئيس الوزراء يبحث مع مسئولى "سيمنس" الألمانية سبل دعم التعاون المشترك





كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا مع قيادات وممثلى مجموعة من الشركات الألمانية، وذلك فى اجتماع مائدة مستديرة، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر فى برلين، ورجال الأعمال المصريين المرافقين للوفد.







رئيس الوزراء يحضر مائدة مستديرة مع مجموعة من الشركات الألمانية

محليا ... شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "باسل 13" الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الاشتباك "بالمايلز"، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.





رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "باسل 13"





وفى اطار تجفيف منابع ومصادر تمويل الارهاب ... فى إطار جهود وزارة الداخلية، لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية، تمكن قطاع الأمن الوطنى، من رصد المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" والتى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.









بالفيديو..الداخلية تحبط مخططا اخوانيا لاستهداف البلاد فى 30 يونيو



ومازلنا مع مكافحة الارهاب حيث ... أكدت مصادر مُطّلعة بأنه يتم حاليا اعادة محاكمة الإرهابي هشام عشماوى حضوريًا على ذمة 5 قضايا سبق الحكم عليه فيها غيابيًا وأضافت المصادر أن القضايا تتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية أدت إلى استشهاد 54 من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.





محاكمة هشام عشماوي أمام القضاء العسكري على ذمة 5 قضايا إرهابية

وفى اطار مكافحة الفساد ... تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط العديد من القضايا في إطار الحرص على نزاهة الوظيفة العامة بضبط كل من تاجر بها أو حقق لنفسه منافع أو مكاسب غير مشروعة.





هيئة الرقابة الإدارية تضبط عددا من المنتفعين بالوظائف العامة





دوليا ... هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الثلاثاء، بمهاجمة "كاسحة" لإيران حال توجيهها ضربات لأي "شيء أمريكي".





ترامب: أي هجوم من إيران سيقابل بقوة "كبيرة وكاسحة"





اقتصاديا ... قام السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بإيداع وثيقة تصديق مصر على البروتوكول الخاص باتفاقية تيسير التجارة، وذلك خلال لقائه مع روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.





مصر تُودع وثيقة الانضمام لاتفاقية تسهيل التجارة لدى منظمة التجارة

رياضيا ... أكد الموقع الرسمي للكاف اليوم أن المنتخب القومي المصري لديه لاعب آخر، غير نجم ليفربول محمد صلاح، قادر على صناعة الفارق، بطل المباراة الأولى محمود حسن "تريزيجيه".







موقع الكاف يشيد بتريزيجيه المصري





وحول فعاليات "الكان2019" ... تغلب المنتخب الكاميروني علي نظيره منتخب غينيا بيساو بهدفين نظيفين دون رد وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة من بطولة الأمم الأفريقية 2019.







أمم أفريقيا.. الأسود تسحق منتخب غينيا بيساو بهدفين نظيفين دون رد







هذا ويستكمل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غدا الأربعاء، مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية ال32 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.







غدا.. المنتخب الوطني يستكمل مشواره بمواجهة الكونغو الديمقراطية





وقد أكد خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر هو أبرز نقاط قوة الفراعنة رغم عدم اعتماد المنتخب على عنصر واحد فقط.

اجيري: لابديل عن الفوز على الكونغو لاحتلال صدارة المجموعة

وحول تنظيم اداء البطولة ... اكدت شركة تذكرتي ان دخول كافة الاستادات المقام عليها بطولة كأس الامم الافريقية غير متاح بدون تواجد تذكرة المباراة مصحوبة ببطاقة المشجع Fan ID و تؤكد للمشجعين ان التذكرة المشتراة تكون مرتبطة علي النظام الإلكتروني ببطاقة المشجع الذي اشتري التذكرة فهما معا بمثابة تصريح للمشجع بعبور بوابات الاستاد.





تذكرة دخول كافة استادات امم افريقيا مرتبطة ببطاقة المشجع





وعن توقعات طقس الغد ...يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الأربعاء، طقس معتدل علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غداالاربعاء علي بعض محافظات الجمهورية :

العظمي الصغري

القاهرة 40 25

الإسكندرية 32 24

مطروح 31 23

سوهاج 42 29

قنا 44 31





الأرصاد: طقس الاربعاء شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

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