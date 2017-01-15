اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

توافق على ترفيع مستوى اللجنة المصرية البيلاروسية للمستوى الرئاسي

توافق على ترفيع مستوى اللجنة المصرية البيلاروسية للمستوى الرئاسي

توافق على ترفيع مستوى اللجنة المصرية البيلاروسية للمستوى الرئاسي

تاريخ النشر


تم التوافق خلال لقاء القمة اليوم الثلاثاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو على ترفيع مستوى اللجنة المشتركة بين مصر وبيلاروسيا لتصبح على المستوى السياسي.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية و قال إنه في إطار دعم العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين, تم التوافق علي إقامة تمثيل دبلوماسي مصري معتمد في العاصمة مينسك أسوة بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة وذلك انعكاسا للزخم المتنامى بين الجانبين.



  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content