توافق على ترفيع مستوى اللجنة المصرية البيلاروسية للمستوى الرئاسي





تم التوافق خلال لقاء القمة اليوم الثلاثاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو على ترفيع مستوى اللجنة المشتركة بين مصر وبيلاروسيا لتصبح على المستوى السياسي.







صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية و قال إنه في إطار دعم العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين, تم التوافق علي إقامة تمثيل دبلوماسي مصري معتمد في العاصمة مينسك أسوة بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة وذلك انعكاسا للزخم المتنامى بين الجانبين.







