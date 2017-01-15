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نشرة المساء من أخبار مصر

نشرة المساء من أخبار مصر

نشرة المساء من أخبار مصر

تاريخ النشر

السيسي يستعرض تطور المناخ الاقتصادي في مصر

بالفيديو..انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين وافريقيا ببرلين

السيسي يعرب عن تطلع مصر لتطوير آفاق التعاون مع ألمانيا خاصة في التعليم

مصر وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات للتعاون بقيمة 330 مليون يورو

وزير الإنتاج الحربي يوقع خطاب نوايا مع الجانب الألماني

النواب يوافق على منحة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتجديد القاطرات

مدبولي يُتابع نشاط الشركات التي تم تأسيسها لتذليل العقبات التي تواجهها

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه ومؤشرها ينخفض 0.45% عند الإغلاق

الرئيس الفلسطيني يعقد اجتماعات طارئة لمواجهة إعلان واشنطن

فلسطين تطلب عقد اجتماع "طارئ" للجامعة العربية

"أبو الغيط" يتقدم بالعزاء في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

امير الكويت يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

توافد جماهيري كبير لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا

كوت ديفوار تفوز على غانا 3-2 بركلات الترجيح وتتأهل لأولمبياد طوكيو

المغرب تهزم بوروندي بثلاثية نظيفة بتصفيات أمم إفريقيا

إثيوبيا تحقق فوزا تاريخيا على كوت ديفوار بتصفيات أمم إفريقيا


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