انعقاد لجنة التصنيع العسكرى "المصرية – البيلاروسية" بالقاهرة

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، رومان جولوفشينكو، وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسى، لعقد اجتماع لجنة التصنيع العسكرى المصرية البيلاروسية، لبحث مجالات التعاون المشترك فى التصنيع الحربى، خلال زيارة تستغرق يومين بالقاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.







عقدت الجلسة الافتتاحية للجولة الثالثة من مباحثات لجنة التصنيع العسكرى المصرية البيلاروسية، برئاسة الدكتور محمد سعيد العصار من الجانب المصرى، و"رومان جولوفشينكو" من الجانب البيلاروسى، وبحضور عدد من ممثلى الجهات المعنية بالقوات المسلحة ووفد من الشركات البيلاروسية، حيث تم مناقشة آخر مستجدات التعاون القائمة، مع عدد من الشركات البيلاروسية فى المجالات العسكرية، كما تم مناقشة موضوعات التعاون المقترحة بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البيلاروسية فى مجالات التصنيع العسكرى.





وتم خلال الاجتماع، التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربى على إقامة صناعات مشتركة مع دولة بيلاروسيا، لما تمتلكه من تكنولوجيا حديثة فى كثير من مجالات التصنيع العسكرى، والتى يمكن التعاون بها لتطوير الصناعات العسكرية، وتحديث الأنظمة الدفاعية المتواجدة فى الأفرع المختلفة بالقوات المسلحة.

وأشاد "رومان جولوفشينكو" بالتعاون الناجح بين شركات الإنتاج الحربى، والشركات البيلاروسية، والذى يدعو إلى فتح المزيد من مجالات التعاون المشترك الأخرى، وذلك لما تتميز به شركات الإنتاج الحربى المصرى من تكنولوجيا متطورة وخبرات علمية وفنية، تواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع فى العالم، كما قام بعرض مقترح ( خارطة طريق) بموضوعات للتعاون الثنائى فى مجال التصنيع والتطوير لبعض المعدات العسكرية، والتى ستؤدى إلى إنتاج معدات حديثة بأسعار منافسة يتم طرحها فى الأسواق العربية المحيطة وكذلك الأسواق الأفريقية.



