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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بحركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بحركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بحركة القطارات اليوم

تاريخ النشر

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة، اليوم الإثنين، على بعض خطوط الهيئة، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات.

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة 35 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات، ودعت المسافرين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات، بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.


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