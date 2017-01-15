إنطلاق حملة طرق الأبواب بالبحيرة ضمن مبادرة "مراكب النجاة"

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات حملة طرق الأبواب التى ينفذها المجلس القومى للمرأة فى قرى محافظة البحيرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما سيتم عقد لقاءات جماهيرية موسعة بالتوازي مع الحملة، التي تستمر يومين، ومن المتوقع حضور السفيرة نبيلة مكرم اللقاءات لتوعية الأهالى بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتعد محافظة البحيرة من بين المحافظات المستهدفة ضمن مبادرة"مراكب النجاة"، حيث شهدت سابقا اقبال بعض الشباب على الهجرة غير الشرعية.



تتم المبادرة تحت قيادة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة .





