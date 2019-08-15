غدا .. انتهاء الجسر الجوى لعودة حج الجمعيات الاهلية

تنتهي غدا الجمعة رحلات عودة حجيج الجمعيات الأهلية الى ارض الوطن بعودة اخر الأفواج من المدينة المنورة والتى تحمل 360 حاجا من كفر الشيخ ليكتمل بذلك عودة جميع حجيج الجمعيات الاهلية الى ارض الوطن وعددهم 12 الف حاج

وصرح ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى بأنه من المقرر ان يشهد اليوم الخميس عودة 468 حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات الغربية والمنيا من مطار المدينة المنورة الى مطار القاهرة

وأشار عبد الموجود الى ان رحلات التفويج بالعودة لارض الوطن كانت تتم بانتظام ووسط تنسيق كامل مع الجانب السعودى وتيسير كامل للإجراءات.