الرئيس السيسي يشارك نظيره البيلاروسي زرع شجرة صداقة بمينسك

شارك الرئيس عبدالفتاح السيس اليوم رئيس بيلاروسيا اليكسندر لوكاشينكو في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك.





جاء ذلك في اطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي لمينسك حيث اجرى مباحثات قمة مع لوكاشينكو تبعها مؤتمر صحفي مشترك أكد خلاله الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر وبيلا روسيا تتميز بالتنوع في مجالات متعددة وشهدت تناميا ملحوظا خلال الفترة الماضية.





وأضح السيسي أن مباحثاته مع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلا روسيا تطرقت لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وتبادل طرفاها الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.











