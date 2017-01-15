نشرة المساء من اخبار مصر

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مصر ينشر كلمة السيسي فى حفل جائزة "هيديو نوجوتشي" باليابان
بالصور.. السيسي يشارك فى حفل جائزة هيديو نوجوتشي أفريقيا بقمة "تيكاد"
إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس السيسي بقصره بطوكيو
فيديو..السيسي:"تيكاد" تؤكد المستوى الرفيع للشراكة بين أفريقيا واليابان
السيسي: مصر تمتلك الإمكانيات لأن تمثل محورًا للصناعات اليابانية
بالفيديو..السيسي:أجدد دعوتي للشركات اليابانية للاستثمار بأفريقيا
بالفيديو.. رئيس وزراء اليابان يشيد بجهود السيسي في إنجاح قمة "تيكاد"
بالفيديو..ختام التدريب المصرى الروسى البيلاروسى المشترك
إصابة 11 فلسطينيا خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية في غزة
ارتفاع عدد ضحايا السيول في السودان إلى 78 قتيلا
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دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم مساء اليوم
شيخ الأزهر يهنئ السيسي بالعام الهجرى الجديد
القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالعام الهجرى الجديد
مصر للطيران تسير غدا 20 رحلة لعودة 3400 حاج
التعليم العالي: 83 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات
التعليم العالي: 169 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية
فرحات: خطة لنقل 50 الف موظف الى العاصمة الادارية الجديدة خلال اشهر
السبت..طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والعظمى 35
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29 سفينة إجمالي حركة التداول بموانئ بورسعيد
الأسهم الأوروبية تواصل صعودها مع ارتفاع الشركات العقارية
الذهب يهبط مع صعود الدولار والأسهم
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الشرطة التركية تطلق النار لمنع سوريين من دخول أراضيها
ارتفاع عدد ضحايا السيول في السودان إلى 78 قتيلا
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