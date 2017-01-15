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اليوم في برلين.. الرئيس السيسي يلتقي نظيره الألماني ورئيس البرلمان

اليوم في برلين.. الرئيس السيسي يلتقي نظيره الألماني ورئيس البرلمان

اليوم في برلين.. الرئيس السيسي يلتقي نظيره الألماني ورئيس البرلمان

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يزورالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مقر البرلمان الألماني "البوندستاج" حيث يلتقي برئيس البرلمان فولفغانغ شويبله وعدد من النواب الألمان.

ثم يتوجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى مقر الرئاسة الألمانية لإجراء مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

ويشارك بعدها الرئيس السيسي في لقاء يجمع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

كما يشارك الرئيس السيسي في عشاء العمل الذى يقيمه الرئيس الألماني مساء اليوم لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

ويشارك الرئيس السيسي غدًا الثلاثاء في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

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