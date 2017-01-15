سفير الصين بالقاهرة: جهود الرئيس السيسي ستنقل مصرلمكانة اقتصادية عالية

أكد السفير الصيني بالقاهالسفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانجرة لياو ليتشيانج عمق العلاقات بين بلاده ومصر منذ عقود طويلة، وأن هذه العلاقات في أحسن صورها على كافة المستويات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن جهوده ستسهم في الانتقال بمصر إلي مكانة اقتصادية مرموقة.



وقال السفير الصيني - خلال مشاركته في افتتاح قسم اللغة الصينية وأدبياتها بكلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية في مصر، اليوم الثلاثاء - إن العلاقة بين الزعيمين المصري والصيني شي جين بينج تعطي دفعات قوية في شريان التعاون بين البلدين، وهو ما جعل الصين أكبر شريك تجاري لمصر.

وقدم ليتشيانج التهنئة لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على ما حققوه من إنجازات ونجاحات.. قائلا: "سعيد بوجودي في الجامعة البريطانية، فمنذ جئت إلى مصر وأنا أسمع أخبارا رائعة عنها، وقد زادت سعادتي بافتتاح الجامعة لقسم اللغة الصينية، وهو ما يجعل هذا اليوم نقطة تحول في مسار العلاقة بين مصر والصين، كما إنني أثمن الجهد والعطاء العظيمين لرجل الصناعة الوطني محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة".

وأضاف السفير الصيني "منذ نحو ألفي عام أنشأ حكيم الصين كونفشيوس جامعة وأطلق عيلها جامعة (الشعب) وهو وصف بالغ الدقة، فالصين تعتمد في نجاحها على تعظيم الاستفادة من قدرات شعبها، وكذلك مصر فهي دولة كبيرة وجذورها ضاربة في عمق التاريخ" لافتا إلى أن ما يجمع بين مصر والصين هو الحضارة الشرقية، وأن الإنسان فيهما يهتم بالعلم بدليل الحديث النبوي الشريف "اطلبوا العلم ولو في الصين" ، لذلك نحن مستمرون في تبادل العلم والدراسة والخبرات فيما بيننا".

وأوضح أن الجامعة البريطانية قامت بزرع شجرة مهمة للغاية، لدعم العلاقات الثنائية بين (القاهرة) و(بكين) من خلال افتتاحها لقسم اللغة الصينية وأدبياتها، مشيرا إلى أنه بإضافة التعداد السكاني لمصر إلى الصين فإننا بذلك نمثل خمس تعداد سكان العالم، وهو ما يجعل تعلم اللغة الصينية مهما، لأنه ارتباط إستراتيجي يعزز مبادرة الحزام والطريق، التي تهدف لترابط العالم ببعضه، ومصر دولة محورية في هذا الصدد.

من جانبه، رحب الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر بالسفير الصيني والوفد المرافق له، قائلا: "إيمانا منا بأهمية الحضارة الصينية العريقة والحضارة المصرية العظيمة، واستشرافا لتعميق العلاقات بين الدولتين، قررت الجامعة البريطانية افتتاح قسم اللغة الصينية وأدبياتها ، ليكون جسرا للتواصل وتهيئة الكوادر المتخصصة في علوم اللغة الصينية، لأننا نؤمن أن المستقبل الاقتصادي سيكون للصين".

بدورها، قالت الدكتورة شادية فهيم عميد كلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية "إن الصين دولة لديها فكر سباق، وهو ما ساعدها في تحقيق ما وصلت إليه بعد أن باتت تستحوذ على قدر كبير من مفاتيح المستقبل، مما يجعلنا نعزز وندعم التبادل العلمي والخبرات من خلال الرحلات العلمية المتبادلة فيما بيننا".



