"النواب الليبي" يرحب بتدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي

أعرب مجلس النواب الليبي، عن ترحيبه بتدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري والليبي والتصدي للغزاة بما يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب الليبي وفقا لإرادته الحرة ومصالحه العليا.



ونقلت قناة الحدث 24 الليبية عن المجلس الليبي، المعترف به دوليا، في بيان له اليوم، إعرابه أيضا عن دعمه للموقف المصري الداعي لتضافر الجهود بما يضمن دحر المحتل الغازي "في إشارة إلى التدخل العسكري التركي في ليبيا"..موضحا أن المخاطر التركية تمثل تهديدا مباشرا لليبيا ودول الجوار وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، موضحا أن هذه المخاطر لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي.

وأضاف البيان أن مجلس النواب الليبي يؤكد على ضرورة تضافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل الغازي ويحفظ الأمن القومي المشترك ويحقق الأمن والإستقرار في ليبيا والمنطقة .

وأكد مجلس النواب الليبي في بيانه على أن ضمان التوزيع العادل للثروات وعائدات النفط الليبي وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي.



