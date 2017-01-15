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غدا.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر إلكترونيا

غدا.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر إلكترونيا

غدا.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر إلكترونيا

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أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعة سوف تبدأ صباح غد الخميس وحتى الإثنين القادم .

وأوضح -حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة- أن التسجيل في المرحلة الثانية سيتاح إلكترونيا من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية صباح الغد، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تستوعب طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الثاني، الذي تمت اعتماد نتيجته أمس الثلاثاء، إضافة إلى الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل خلال المرحلة الأولى.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أنه سوف يتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلبة الناجحين في الدور الثاني، والذين تخلفوا عن التسجيل في الدور الأول من صباح غدا الخميس الموافق ٢٠١٩/٩/٥ إلى مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٩، وذلك عن طريق الرابط التالي:
https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

علما بأن عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل في هذه المرحلة ٦٣٠٩٢.


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