إطلاق صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم

اطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم من أجل دعم وتطوير المنظومة التعليمية في مصر.







وياتي اطلاق الصندوق في اطار رؤية مصر 2030 التي تقوم بشكل أساسي علي المشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، حيث تعد مبادرة إطلاق صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم بداية وخطوة نحو تطوير العملية التعليمية.





ويعد صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم نقطة فارقة فى مسيرة التعليم المصري، حيث أن معظم جامعات العالم لديها هذا النوع من الوقف الذي يستخدم فى دعم العملية التعليمية وتكملة الموازنات الحكومية بمصادر تمويل آخرى من أجل الاستمرار فى التطوير وتحسين المحتوى والاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في المدرسين والإداريين بالإضافة إلى حل مشاكل الفصول والكثافات وتوفير بيئة لتعليم جيد.





وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد شهدت خلال مايو الماضي انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، بحضور الدكتورة/هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور/ طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث ناقش الاجتماع الهدف من إنشاء الصندوق والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.





يُشار إلى أن وزارة الأوقاف المصرية تعتبر المساهم الرئيس في صندوق الاستثمار الخيري للتعليم، حيث بدأت في استثمار العوائد الكبيرة التي تحققها هيئة الأوقاف حاليًا في اتجاهات يستشعرها المواطن كبناء المزيد من المنازل، إلى جانب توجيه جزء من هذه العوائد إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تخصيص وقف للمساهمة في العملية التعليمية، على أن تخصص كامل الأرباح ليتم انفاقها بالكامل لدعم الأغراض التعليمية، وسيتم زيادة أموال الصندوق عبر إضافة مكتتبين له.