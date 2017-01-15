رئيس دولة موزمبيق يزور القومي للمياه لبحث التعاون المائي

استقبل وزير الموارد المائية والرى السيد /فليب نيوسى رئيس دولة موزمبيق أثناء زيارته للمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى وقد كان فى صحبة المستشار/ عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والسيد الدكتور/محافظ القليوبية وكان فى إستقبالهم بالمركز الأستاذ الدكتور/ رئيس المركز القومى لبحوث المياه والأستاذ الدكتور / نائب رئيس المركز لشئون الخطة البحثية و الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس المركز لشئون أعضاء هيئة البحوث وعدد من السادة الأساتذة بالمركز وأعضاء هيئة البحوث بالمعامل المركزية للرصد البيئى وذلك في إطار دعم العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودول القارة الإفريقية.

قام وزير الموارد المائية والرى بالترحيب بالسيد /فليب نيوسى رئيس دولة موزمبيق ووأستعرض سيادته أسلوب إدارة المياة بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ونُظم التليمترى والرصد والانذار المبكر بالإضافة الى التنبؤ بالأمطار والفيضان .

قام الدكتورخالد عبد الحى رئيس المركز بتقديم عرض عن المركز اشتمل على النشاط الأساسي لكل معهد من معاهد المركز حيث تناول سيادته قيام معهد بحوث إدارة المياه بالتجارب البحثية الخاصة بإدارة المياه على المستوى الحقلى ومعهد بحوث الصرف الذى يقوم بالدراسات البحثية الخاصة بالمصارف الزراعية وإعادة إستخدامها ومعهد بحوث الموارد المائية والذى يقوم بالدراسات الخاصة باستقطاب مياه السيول والحد من آثارها الجانبية ومعهد بحوث النيل الذى يقوم بالدراسات الخاصة بسريان النهر ومعهد بحوث الهيدروليكا والذى يعتبر أقدم المعاهد البحثية بالمركز والذى يقوم بالدراسات البحثية الخاصة بهيدروليكية مياه المجاري المائية والذى يضم أيضاً مركز تدريب إقليمي ينظم دورات تدريبية على مستوى الأفريقي ومعهد بحوث صيانة القنوات المائية والذى يقوم بمشروعات صيانة القنوات المائية ويقوم ببعضها على المستوى الأفريقي وأعطى سيادته مثالاً بالمشروع الذى يقوم المعهد بتنفيذه في دولة أوغندا على بحيرتي كيوجا وألبرت وأيضاً أستعرض سيادته نشاط معهد بحوث المياه الجوفية ومعهد بحوث الإنشاءات ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء ومعهد بحوث المساحة ومعهد بحوث الشواطئ والذى يقوم بالدراسات البحثية الخاصة بالشواطئ المصرية بالتعاون مع معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئة والذى يقوم بالدراسات الخاصة بتأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية للبلاد.

وتطرق إلى نماذج من أنشطة المركز وأهم الأجهزة الحديثة المستخدمة في الدراسات البحثية حيث أستعرض سيادته بعض أجهزة المعامل المركزية للرصد البيئي ثم تطرق سيادته إلى النماذج الفيزيائية التي يقوم بها معهد بحوث الهيدروليكا لدراسة قناطر أسيوط وقناطر ديروط ، كما تطرق سيادته إلى أهم الأجهزة التي يقوم باستخدامها معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئة لدراسة تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسات من آثار على دلتا نهر النيل في حال ارتفاع منسوب سطح البحر وكيفية طرق الحماية الطبيعية للحد من آثار الارتفاع المحتمل في منسوب سطح البحر.

ثم استعرض تجربة استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة في معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام خزانات الصرف المغلقة واستتباعها بتكنولوجيا الأراضي الرطبة حيث يتم إستخراج غاز الميثان من الخزان واستعمال المياه الناتجة عن الأراضي الرطبة في زراعة المسطحات الخضراء ثم استعرض سيادته تجربة فصل المواد الصلبة عن مياه الصرف الصحى واستعمال المياه في الإستزراع السمكى ثم استخدام المياه الناتجة في الزراعة.

هذا وأفاد الدكتور محمد عبدالعاطى إلى أهمية تلك الأبحاث التي يقوم بها المركز في إدارة المنظومة المائية على مستوى الجمهورية وكذلك على المستوى الافريقى في إطار العلاقات المتميزة مع دول القارة.

ثم استعرض الأستاذ الدكتور/ رئيس المركز أوجه التعاون التي يقوم بها المركز مع دول القارة الأفريقية حيث قام المركز بتأسيس المعامل المركزية لنوعية المياه في جنوب السودان كما يقوم المركز بتدريب مهندسين من أثيوبيا ضمن البرامج التدريبية التي يقوم بها المركز لدول حوض النيل واستعرض سيادته عدد من المشروعات التي يقوم بها المركز في دولة أوغندا والتي تشتمل على مقاومة الحشائش المائية واستخدامها في غاز الميثان والتي تم تطبيقها في أوغندا.

وفى نهاية اللقاء قام السيد الوزير ببحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة ممثلة في المركز القومى لبحوث المياه ودولة موزمبيق في مجال إدارة الموارد المائية.

وفى نهاية جولته قام السيد رئيس دولة موزمبيق بالتوقيع في سجل الزيارات الخاص بالمركز ثم قام سيادته بجولة في أحد وحدات المعامل المركزية للرصد البيئي حيث تفقد سيادته أحدث الأجهزة المعملية المستخدمة في تحليل نوعية المياه وأشاد سيادته بالجهود المبذولة من جانب وزارة الموارد المائية والرى وأفاد سيادته بأنه سف يتم إرسال وفد متخصص فى مجال المياة للإطلاع بشكل تفصيلى وبحث سُبل التعاون المشترك .