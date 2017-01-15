بالصور..منتخب جنوب افريقيا يزور الاهرامات

زار صباح اليوم الجمعة فريق منتخب جنوب أفريقيا منطقة آثار الهرم ، بمناسبة إستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم.

شملت الجولة زيارة الهرم الأكبر،وتمثال ابوالهول،ومعبد الوادي حيث استمع الوفد الي شرح الأثري عرفات سعيد والذي رافقهم خلال الجولة.

وأعرب أعضاء الفريق عن إعجابه بالمنطقة الاثرية والاهرامات وعبقرية المصري القديم في بنائها.

وقد حرص الفريق للتوجه الي منطقة البانوراما لتسجيل زيارتهم بألتقاط الصور التذكارية.



