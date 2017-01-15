دار الإفتاء تعلن عن قبول دفعة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب الاشتراك في البرنامج التاسع لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج؛ وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.







وقالت دار الافتاء - في بيان اليوم - إن البرنامج الذي سيقام في المدة من 17 يونيو الجاري وحتى 24 من يوليو القادم يهدف إلى تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.





وأشارت الدار في بيانها إلى أنه يتوقع من المتدرب في نهاية البرنامج أن يكون قادراً على إدراك الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين، وفهم طبيعة كل طرف من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية، والإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة للحياة الزوجية، والتعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج.





واوضحت الدار ان البرنامج يستغرق ستة أسابيع، على مدار يومين في الأسبوع (الاثنين، والأربعاء)، لمدة ساعتين في اليوم، من الخامسة مساءً، بما يعادل (24) ساعة تدريبية.





ودعت دار الافتاء الراغبين في الاشتراك بالبرنامج الى زيارة دار الإفتاء المصرية لسداد الرسوم المقررة، وإحضار صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وصورة شخصية.





مواعيد تلقي الاشتراك في البرنامج من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء من الأحد إلى الخميس. وللاستفسار يرجى الاتصال على (01144802021) من العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا.



