البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة جوراجيوس بـ"أبو طاقية"

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة القديس جورجيوس بمنطقة "أبو طقية" بشبرا بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس الكنيسة, بحضور مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.



وأعرب البابا تواضروس عن سعادته بتواجده بكنيسة القديس جورجيوس ووسط شعبها, وأن جميع أفراد الكنيسة يتعاملون معا باعتبارهم أسرة واحدة وهو دليل على الحياة الروحية التي يعيشها الجميع بروح واحدة.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني لدى وصوله مبنى خدمات "الأمير" التابع للكنيسة, وقام بتكريم القائمين علي العمل, كما استمع لبعض التسابيح من كورال الأطفال بكنيسة الشهيد مارمينا الكائنة أسفل الكنيسة الرئيسية, ثم توجه إلى مبنى الكنيسة الرئيسية يتقدمه خورس شمامستها بالألحان, حيث صلى صلاة العشية, وعقب انتهائها ألقى القمص يعقوب حنا كاهن الكنيسة كلمة ترحيب بقداسة البابا.

وهنأ راعى الكنيسة القمص يعقوب حنا قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد ميلاده والقرعة الهيكلية وعيد جلوسه وألقى نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية كلمة أخرى, جاء فيها إن هذه الكنيسة تأسست على يد قداسه البابا كيرلس السادس عام 1969, وصلى فيها قداسة البابا شنوده الثالث آخر قداس وهو أسقف للتعليم قبل الإعلان عن القرعه الهيكلية.

وبعدها قدم فريق الصرخة المسرحي فيلما تسجيليا عن تاريخ الكنيسة وقدم كورال رئيس السلام ترانيم روحية وتسجيل لشعار اليوبيل وكرم قداسته رواد الخدمة الأوائل في خدمة الكنيسة وصافح المسئولين الرسميين من الحضور.



