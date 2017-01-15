وزيرة السياحة البلغارية: مصر حققت العديد من الإنجازات في قطاع السياحة

أكدت نيكولينا انجلكوفا , وزيرة السياحة البلغارية , أن مصر حققت العديد من الإنجازات والإصلاحات في مجال السياحة خلال الفترة الأخيرة .

جاء ذلك خلال فعاليات "منتدى الشراكة " بين مصر وبلغاريا لتحقيق تنمية سياحية مستدامة الذي عقد اليوم /الأحد/ بحضور السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية, وأحمد الوصيف , رئيس اتحاد الغرف السياحية , وحسام الشاعر , رئيس غرفة الشركات السياحية, وخالد فودة , محافظ جنوب سيناء , وعدد من مسؤولي وزارة السياحة في مصر وبلغاريا.

وأعربت وزيرة السياحة البلغارية عن تطلعها إلى زيادة التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة, وتفعيل بنود مذكرة التفاهم التي تم توقعها بين البلدين مؤخرا, فضلا عن الاستفادة من الإصلاحات التي اتخذتها مصر لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع السياحة. وشددت على أهمية زيادة التعاون مع مصر , والاستفادة من إجراءات "التحول الرقمي " والإصلاحات المختلفة.

ومن جانبه, أكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أهمية زيادة التعاون بين مصر وبلغاريا في قطاع السياحة, لافتا إلى أن مصر اتخذت العديد من الخطوات للنهوض بالقطاع السياحي وتطويره, ومن بينها : إعادة تقييم الفنادق , ومنح "النجمة الخضراء " للفنادق الصديقة للبيئة, فضلا عن الاهتمام بقطاع التدريب.

من ناحيته, نوه رئيس غرفة الشركات السياحية بأهمية استعادة التعاون السياحي بين مصر وبلغاريا لصالح البلدين.



